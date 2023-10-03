Шмыгаль объявил о работе над единым планом реформ в Украине до 2027 года

В Украине начинают готовить единый план реформ до 2027 год.

Об этом сообщил 3 октября на заседании Кабинета Министров премьер-министр Денис Шмыгаль. Стенограмму его выступления опубликовал сайт Кабмина.

«Сегодня мы запускаем работу над единым планом реформ до 2027 года. В одну дорожную карту перемен объединим инициативы партнёров и другие предложения. План охватит все сферы, которые влияют на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданским обществом. От наших партнёров получили ряд документов с предложениями реформ – от семи рекомендаций ЕС до перечня структурных маяков МВФ (Международного валютного фонда, — ред.)», – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в Украине разработали концепт усиления устойчивости демократии.

«Этот документ мы уже передали нашим союзникам. Теперь начинаем работу над созданием единого документа. Этот план реформ станет частью будущей Украинской доктрины, основу которой очертил Глава государства во время своего выступления в парламенте Украины. Реформы будут фундаментом нашей победы и залогом успешного восстановления и роста», – объяснил Премьер.

Одесса News информировала, что Запад неоднократно выражал заинтересованность в проведении Украиной реформ. 25 сентября заместитель советника Белого дома по нацбезопасности и международной экономике Майк Пайл направил координационной платфорие доноров письмо со списком приоритетных реформ, которые должна выполнить Украина для дальнейшего оказания ей военной помощи.

В документе расписаны реформы приоритетности их внедрения: до трёх месяцев, три – шесть месяцев, один год и 18 месяцев. Они касаются функционирования наблюдательных советов госпредприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, а также судебной ветви власти Украины в целом.

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