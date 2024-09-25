Правительство упростило оформление выплат в случае гибели или ранения военного

Кабинет Министров 24 сентября утвердил постановление, которым упростил механизм выплат на случай получения инвалидности или гибели украинских военнослужащих.

Об этом говорится в постановлении №1090 КМУ от 24 сентября 2024 года.

«Чтобы назначили денежную помощь в случае ранения или смерти военнослужащего, необходимо подать заявление в Министерство по делам ветеранов. Заполнить и отправить его можно в электронной или бумажной форме, а также через государственное приложение «Дія», – говорится в постановлении.

Решение о назначении и выплате разового пособия будет принимать Минветеранов. Если заявление будет одобрено, средства разового пособия переведут на банковский счёт получателя.

Размер разового пособия в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания будет зависеть от группы инвалидности:

I группа – 400 прожиточных минимумов (1,21 млн грн);

ІІ группа – 300 прожиточных минимумов (908 тыс. грн);

ІІІ группа – 250 прожиточных минимумов (757 тыс. грн).

Правительственное постановление регулирует вопросы выплаты за гибель членов добровольческих формирований, правоохранительных органов или других силовых структур, не имевших статуса военнослужащего. В случае их гибели (смерти) размер разового пособия будет составлять 750 прожиточных минимумов. Учитывая, что на сегодняшний день прожиточный минимум 3028 грн, то сумма выплат будет 2,27 млн грн.

Раньше, чтобы получить единовременную денежную помощь, нужно было прежде всего подать заявку по месту прохождения службы военнослужащим. Далее назначение и выплата осуществлялись Минобороны и другими центральными органами исполнительной власти, которые руководят военными формированиями и правоохранительными органами.

Выплата в размере 15 млн грн за гибель военнослужащих так и остаётся. Эта норма содержится в законе Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

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