Ночью 26 сентября над Украиной сбито 66 ударных БпЛА и 4 авиационные ракеты

В ночь на 26 сентября враг атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области РФ, Одесскую – четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Чёрного моря.

Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск РФ), — сообщают Воздушные Силы ВСУ.

«К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала). Один – вернулся в Россию, ещё один остаётся в воздушном пространстве Украины, идёт боевая работа.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.

Одесса News информировала, что в ночь на 25 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с воздушного пространства из акватории Чёрного моря, беспилотниками «Shahed» (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск РФ).

Инфографика: ВС ВСУ/facebook

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