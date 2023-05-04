В МВД разъяснили детали запрета букв Z и V на автономерах

Правительство запретило заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением России в Украину.

О номерных знаках госрегистрации для электромобилей речь не идёт, сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

«Теперь в соответствии с законодательством под запрет попадают буквы «Z» и «V», использование которых в индивидуальном номерном знаке является намёком на символику военного российского вторжения на территорию Украины. То есть, использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей вместо «З», «С», «В», «Ф», — пояснили в ГСЦ.

Такое запрещение касается также надписей и изображений символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, отмечается в сообщении.

Подчёркивается, что на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооружённых сил России: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения.

Также в ГСЦ обнародовали инфографику по номерным знакам. В соответствии с ней, на номерных знаках не могут быть надписи типа «КУZВАС», «ZAПОБЕДУ», «ZAПРАVДУ», но разрешаются надписи типа «VICTORY», «ZORRO», «PIZZA».

Для справки. 21 апреля Кабмин принял постановление, согласно которому номерной знак транспортного средства, производимого по индивидуальному заказу его владельца, не может содержать символику военного вторжения России в Украину. Верховная Рада в апреле 2022 года приняла закон, которым запретила символику, используемую военными РФ в войне против Украины, а саму Россию признала государством-террористом.

Как сообщала Одесса News, российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники.

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