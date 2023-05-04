В Одессе переименовали два района

3 мая решением Одесского городского совета переименованы два района административно-территориального деления города Одессы, которые имели названия в честь российских военных – Малиновский и Суворовский.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Суворовский район получил название Пересыпский в честь более старого микрорайона Одессы.

«Малиновский район переименован в Хаджибейский. Это название отсылает в древнюю историю нашего города. Хаджибей (Гаджибей, Качибей, Коцюбиев) – поселение с замком и стоянкой для судов, расположенное на месте современной Одессы. Первое письменное упоминание о порте Качибей датируется 1415 годом», — говорится в сообщении.

Новые названия районов рекомендованы историко-топонимической комиссией при Исполнительном комитете Одесского городского совета. На вебпортале «Социально активный гражданин» был проведён электронный опрос членов территориальной громады Одессы.

Как сообщала Одесса News, в Одессе проходит процесс переименования улиц, которые носят названия, происходящие от русских и белорусских географических наименований, названий в честь российских военных, общественных и культурных деятелей, не имеющих отношения к городу.

Фото: «Одесса»

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