Учитель физкуьтуры и тренер погибли от взрыва ракеты в Сергеевке: светлая им память

В результате ракетных обстрелов Сергеевки Белгород-Днестровского района Одесской области 1 июля погибли футбольный тренер и учитель физкультуры.

Их тела обнаружили под завалами, сообщила директор Одесского городского департамента образования Елена Буйневич в Facebook.

Президент детско-юношеской футбольной команды «Атлетик» из Одессы Александр Шишков в момент попадания вражеской ракеты находился на базе отдыха. Многие одесситы были знакомы с тренером, о чём свидетельствуют сообщения в соцсетях. Люди вспоминают Шишкова с теплом: прекрасный человек, тренер, и просто порядочный парень, открытый, честный, достойный. Его работой, тренировками и общением с детьми можно и нужно было любоваться», — написала Елена Буйневич.

Страна-террорист унесла жизнь учителя физкультуры, тело которого обнаружили под завалами многоэтажки. «Погиб учитель физической культуры опорного заведения общего среднего образования «Сергеевский лицей» Чолак Владимир Михайлович, 25.04.1954 года рождения. Человек больше всего влюблён в свою профессию. Своим жизненным примером он пробуждал любовь к спорту и здоровому образу жизни ученической молодёжи. Жуткая трагедия, ведь вместе с Владимиром Михайловичем под обломками обнаружили тела его сына и жены», — сообщили на странице областного департамента образования.

По информации управления образования Белгород-Днестровского горсовета, на базе отдыха «Годжи» пгт Сергеевка, в результате попадания вражеской крылатой ракеты в здание погиб ученик 7 класса Академического лицея г. Белгород-Днестровского Рудницкий Дмитрий, 22.08.2010 года рождения. Мать ребёнка, Надежда, погибла вместе с мальчиком, а за жизнь отца борются врачи.

Вследствие ракетных ударов по Белгород-Днестровскому району 1 июля погиб 21 человек, из них 1 ребёнок.

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