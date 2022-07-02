2 июля — День траура по погибшим в Одесской области

В результате ночного ракетного удара 1 июля самолётами стратегической авиации из направления Чёрного моря по Белгород-Днестровскому району Одесской области поражены многоквартирный дом и база отдыха, погибли люди.

В связи с этой трагедией 2 июля объявлено в области днём траура по погибшим.

Распоряжение «Об объявлении дня траура в Одесской области» подписал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

В день траура на всей территории Одесской области будет приспущен Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций.

Также рекомендовано воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.

По информации на 20 часов 1 июля, в результате ночного обстрела жилых домов в Белгород-Днестровском районе погибли 16 человек, пострадали 38 человек (все госпитализированы), из них 6 детей, спасены 7 человек, из них 3 детей. В корпусе базы отдыха погибли 5 человек, из них 1 ребёнок, спасён 1 человек, пострадал 1 человек.

Всего погиб 21 человек, из них 1 ребёнок, пострадали 39 человек, из них 6 детей, спасены 8 человек, из них 3 детей.

Работы продолжаются.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ!