В ЕС хотят запретить импорт российского золота

Европейский союз работает над новыми санкциями, которые запретят импорт российского золота.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, её экспорт золота оценивался в £12,6 млрд в 2021 году.

Свои планы по запрету импорта золота из России ранее на этой неделе уже объявили Великобритания, США, Япония и Канада.

В Великобритании считают, что эта мера окажет «огромное влияние» на способность РФ финансировать свои вооружённые силы и на попытки российских бизнесменов избежать последствий финансовых санкций, покупая металлы.

В то же время отраслевые аналитики считают этот запрет скорее символическим, поскольку санкции, наложенные на Россию после её вторжения в Украину, фактически уже закрыли рынки Европы и США.

Кстати. В ответ на вторжение России в Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

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