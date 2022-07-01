Вместо скандально ушедшей Денисовой Верховная Рада назначила нового омбудсмена

Народные депутаты назначили уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Теlegram.

Соответствующее решение поддержали 250 парламентариев.

«После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», – написал Железняк.

Для справки. Дитрий Лубинец родился в 1981 году в Волновахе.

Как сообщала Одесса News, 31 мая народные депутаты освободили Людмилу Денисову от должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Денисова тогда заявила, что «Офис Президента не устраивает моя активность как омбудсмена, активная деятельность, направленная на сбор данных о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях».

Впоследствии Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук внёс в парламент предложение о назначении омбудсменом Дмитрия Лубинца – председателя парламентского Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, Автономной Республики и Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.