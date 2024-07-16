Рада отменила сезонный перевод часов с весны 2025 года — на это решение ушло 4 года

Верховная Рада Украины 16 июля приняла законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее.

Об этом депутат от «Голоса» Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

В целом документ поддержал 261 депутат. Перевод часов отменяется с весны следующего года.

«В этом году мы ещё в последнее воскресенье (27-го) октября переведём стрелки на зимнее время, и дальше уже перехода на летнее время с 2025-го и дальше не будет», – написал нардеп.

Законопроект №4201, отменяющий переход на летнее время, был зарегистрирован в октябре 2020 года. В сентябре 2011 года украинский парламент отменил перевод часов на зимнее время, однако в октябре Верховная Рада отменила своё решение.

19 марта 2021 года законопроект рассматривался во втором чтении, но Рада его не приняла и отправила на повторное второе чтение.

Одесса News информировала, что Украина в ночь на 31 марта 2024 года перешла на летнее время, согласно постановлению Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года.

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