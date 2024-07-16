В одесском ботаническом саду состоится концерт шедевров старинной музыки

Вечер классической музыки под открытым небом пройдёт 20 июля в Одесском ботсаду.

Невероятный дуэт виолончели и флейты – лауреаты международных конкурсов и участники международных художественных проектов – маэстро Артём Калуцкий (виолончель) и Анна Суханова (флейта) на лестнице особняка-дачи Папудова в самом сердце Ботанического сада воспроизведут для вас магию музыки.

Для вас прозвучат самые лучшие произведения классической мировой музыки. Вечер Magic Classic в ботаническом саду напомнит вам, что музыка существует для исцеления души и вдохновения.

Концерт проводится в рамках благотворительного музыкального арт-эко-проекта LIVE AT BOTANIC – МУЗЫКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ И РАСТЕНИЙ и направлен на поддержку людей, растений и БотСада после вражеского обстрела.

Вход по предварительной регистрации. Забронировать место: +38(067) 418 10 72.

Также билет на концерт вы можете получить в обмен на помощь, приобщившись лично на пару часов к уходу за растениями и территорией ботсада.

Приходите к 18 часам.

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