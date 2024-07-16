Роберта Мецола вновь избрана Президентом Европарламента ещё на 2,5 года

Евродепутаты во время первого после европейских выборов пленарного заседания в Страсбурге переизбрали Роберту Мецолу на новый срок в должности президента Европейского парламента. За проголосовало 562 депутата из 699, принимавших участие в голосовании, 76 бюллетеней были зарегистрированы как испорченные.

Таким образом, Роберта Мецола победила в первом же туре абсолютным большинством, сообщает Укринформ.

Роберта Мецола останется президентом Европарламента до января 2027 года.

«Я хочу помочь преодолеть разрыв между тем, что люди ожидают от Европы, и тем, что мы им можем предложить», — заявила мальтийский политик в программной речи перед голосованием. Она также подчеркнула, что вызовы, такие, как поддержка Киева или Кишинёва на пути в ЕС, потребуют сильного лидерства.

«Во время последней каденции мы поняли, что будущее не предсказуемо, но что бы ни произошло, я буду продолжать работать со всеми вами, чтобы выдержать испытания», — сказала Мецола.

В 2022 году 43-летняя Мецола стала самым молодым политиком, которая возглавила Европейский парламент, а также первой мальтийкой на этом посту и первой женщиной за последние два десятилетия.

Новый состав Европарламента, который был сформирован по итогам прошедших несколько недель назад европейских выборов, сохранит последовательность в поддержке Украины и в поддержке политики расширения ЕС.

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