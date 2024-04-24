Украина получила от ЕС ещё €1,5 миллиарда

Европейская комиссия сегодня, 24 апреля, перечислила Украине 1,5 млрд евро в рамках Украинского 50-миллиардного объёма евро фонда, созданного в многолетнем бюджете ЕС.

Об этом в соцсети Х сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Укринформ.

«Украина несёт тяжёлое бремя на своих плечах для всех нас. Сегодня мы перечислили дополнительные 1,5 млрд евро, в рамках Украинского фонда в 50 млрд евро. Это важно для того, чтобы поддерживать дееспособность Украинского государства при отражении атак агрессора. Европа остаётся объединённой и решительной», – подчеркнула она.

Пресс-служба Министерства финансов сообщает, что в госбюджет Украины поступил второй транш в пределах переходного финансирования в размере 1,5 млрд евро в соответствии с инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.

«Международная поддержка является ключевой в обеспечении макроэкономической стабильности и построении фундамента для дальнейшего экономического роста. Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной поддержки с февраля 2022 года – более 31 млрд евро. Внедрение Инструмента Ukraine Facility вместе с одобрением Еврокомиссией Плана Украины поможет своевременно и в полном объёме обеспечивать насущные бюджетные потребности в социальной сфере, а также реализацию восстановления и реконструкции», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Для справки. Во время чрезвычайной встречи 1 февраля 2024 года Европейский совет принял решение о создании Украинского фонда в объёме 50 миллиардов евро в многолетнем бюджете ЕС. Выплаты по этой программе обусловлены выполнением положений так называемого Украинского плана, предусматривающего усилия по реформам и восстановлению страны. В марте ЕС уже выплатил Украине переходное финансирование в объёме 4,5 млрд евро. После оплаченного сегодня транша помощь, которую ЕС уже предоставил для Украины по новой программе финансирования, составляет 6 миллиардов евро. Общий объём финансовой помощи ЕС для Украины и её народа в период с февраля 2022 года достиг 98,5 миллиарда евро.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года Исполнительный совет МВФ провёл заседание по третьему пересмотру Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение следующего транша по программе в размере $880 миллионов.

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