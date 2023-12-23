Финляндия готова платить по €5,3 тыс беженцам за возвращение домой

Правительство Финляндии разработало пакет финансовой поддержки по добровольному возвращению беженцев, находящихся в стране.

Об этом 23 декабря пишет издание ГОРДОН, ссылаясь на сообщение финского министерства внутренних дел.

По его данным, решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Размер субсидии на добровольное возвращение составит €5,3 тыс.

В МВД отмечают, что программа касается тех, кто не смог или передумал получать убежище в Финляндии.

«Размер субсидии на добровольное возвращение составит €5,3 тыс., если заявление подано в течение 30 дней после уведомления о первом отрицательном решении по убежищу или отзыва заявления. Если заявление подано после 30 дней, размер гранта будет снижен до €2 тыс.», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что нововведения призваны стимулировать скорейший выезд из страны и отказ от обжалования решения о предоставлении убежища. Гранты на добровольное возвращение могут быть предоставлены в виде финансовой поддержки на оплату проезда и реинтеграции или в виде натурального пособия.

Выплаты не предоставляются при переезде в другую страну Евросоюза или Шенгенского соглашения, а также в страну, гражданам которой не требуется виза в Финляндию, предупредили в финском МВД.

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