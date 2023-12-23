Рождество 25 декабря не будет выходным днём

В 2023 году в Украине Рождество 25 декабря официально не будет выходным днём.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 22 декабря во время заседания правительства, запись начала которого транслировалась в YouTube.

«В этом году мы впервые по всей Украине будем отмечать Рождество по новому стилю – 25 декабря. После войны этот день будет праздничным и выходным», – отметил Шмыгаль.

Для всех органов власти и государственных предприятий 25 декабря будет рабочим днём, как и для предприятий критической инфраструктуры, подчеркнул глава украинского правительства.

Владельцы частного бизнеса могут устанавливать рабочий график в этот день по своему усмотрению, добавил он.

Одесса News информировала, что по григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря, а по юлианскому – 7 января. В результате перехода на новый календарь любимые зимние праздники получили новые даты: Сочельник – 24 декабря (вместо 6 января); День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (вместо 13 января); День памяти святителя Василия Великого (Василия, когда посевают) – 1 января (вместо 14 января); Богоявление, Крещение Господне – 6 января (вместо 19 января).

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