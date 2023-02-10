Необычайный джазовый оркестр сыграет на нужды ПВО Одессы. Бандура и скрипки, свирель и саксофон, баян и контрабас, рояль и флейта — такого звучания классического джаза вы ещё не чувствовали.

11 февраля приглашают всех ценителей изысканной музыки на концерт “Театральный Джаз” в исполнении оркестра театра им. Василько под руководством Вадима Бессараба.

Музыка Вадима Бессараба сочетает джазовые традиции и академический подход, создавая лирическую и мечтательную атмосферу, присущую современному европейскому фортепианному джазу.

Максимально необычный джазовый оркестр в составе 13-ти музыкантов выступит в акустическом формате на расстоянии вытянутой руки от слушателей.

Приходите к 18:00 в джаз-клуб «Перрон №7» (Александровский пр-т, 16).

Вход за донатом. 50% собранных на концерте средств будут направлены на техническое обеспечение противовоздушной обороны города.

Для бронирования билетов нужно писать в мессенджер на странице “Перрон №7” в Facebook.

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