Одессит незаконно приобрёл 73 кг янтаря и теперь ожидает решения суда

Прокуроры Черноморской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по факту незаконного приобретения и хранения им янтаря в значительных размерах, законность происхождения которого не подтверждается документально.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что предприниматель незаконно приобрёл более 73 кг драгоценных камней органогенного образования – янтаря природного происхождения в сырье и декоративных элементах — и хранил его в подвальном помещении своего дома в одном из сёл Одесского района.

Во время проведённых обысков по месту жительства обвиняемого драгоценные камни были изъяты правоохранителями.

Отмечается, что стоимость изъятого янтаря составляет около 170 000 гривен.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года сотрудники Госпогранслужбы в порту Черноморска во время оформления транспортных средств на выезд в Турцию обнаружили партию контрабандных изделий из камней янтаря.

Фото: Одесская облпрокуратура

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