Двум жителям Одессы сообщено о подозрении в поджоге авто ВСУ

Двум жителям Одессы сообщено о подозрении по факту совершения террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, подозреваемые, выполняя задания спецслужб России подожгли автомобиль военного ВСУ в одном из районов города. Мужчины действовали по заказу врага с целью нарушения общественного порядка, устрашения населения и создания ложного информационного повода для пропагандистских медиаресурсов России относительно деятельности на территории Одессы антиукраинского подполья.

Отмечается, что результат проделанной «работы» злоумышленники снимали на видео, чтобы предоставить заказчикам доказательство выполнения задания.

«За уничтожение одного автомобиля российский куратор пообещал им 2 тыс. долларов США», — говорится в сообщении.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Решается вопрос дополнительной квалификации их преступных действий.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Одессе.

Фото: Одесская облпрокуратура

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