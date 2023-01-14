Дело на одесского чиновника-взяточника передано в суд

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя главы одной из районных администраций Одессы по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения должностными лицами государственных и местных органов власти.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, следствием установлено, что чиновник наладил коррупционную схему по вымоганию и получению от граждан средств за ускоренную процедуру приватизации жилья коммунальной формы собственности.

«Так, обвиняемый получил у гражданина 2 000 долл. США взятки за гарантированное положительное решение по приватизации квартиры в центре Одессы со всеми необходимыми согласованиями органов, задействованных в процедуре, с последующей госрегистрацией. За эти средства он обещал скорейшее получение свидетельства на приватизацию жилья, техпаспорт и госрегистрацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае отказа уплатить неправомерные средства чиновник угрожал возвращением квартиры в коммунальную собственность.

По ходатайству прокурора обвиняемый отстранён от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в Одессе освободили от должности первого заместителя городского головы Михаила Кучука, который является одним из фигурантов коррупционной схемы, раскрытой НАБУ.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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