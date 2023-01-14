Израиль передаст Украине технологии систем оповещения о ракетах и дронах

Правительство Израиля работает над тем, чтобы передать Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.

Об этом 13 января сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на брифинге в Media Center Ukraine. Трансляцию брифинга центр опубликовал в YouTube.

В то же время Корнийчук отметил, что то сотрудничество, которое происходит между Украиной и Израилем, не отвечает ожиданиям украинской стороны.

«Идёт работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передаётся израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим её полностью. Но это не совсем, опять-таки, отвечает ожиданиям нашего государства», – сказал Корнийчук.

Он добавил, что необходимо «более активное» военно-техническое сотрудничество.

Посол добавил, для передачи технологий нужно несколько недель, потому что правительство Израиля только начало работу в этом направлении. Кроме того, правительства сотрудничают и по поводу других пакетов помощи, но их пока нельзя комментировать, добавил Корнийчук.

В то же время посол сообщил, что министерство иностранных дел Израиля анонсировало, что в 2023 году увеличит количество помощи для Украины, но не уточнило, о какой поддержке идёт речь.

Как сообщала Одесса News, после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Израиль передаёт Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Военная помощь не предоставляется.

В августе 2022 года Посольство Государства Израиль в Украине отправило 100 тысяч 6-литровых бутылок питьевой воды в Одессу и Николаев.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя «красные линии». По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

6 января Корнийчук в интервью «Главкому» заявил, что Израиль остаётся единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели наших граждан.

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