В ЕС открыли первый материковый космодром для запуска спутников

Европейские чиновники и шведский король Карл XVI Густав торжественно открыли первый на материковой части Евросоюза космодром для запуска спутников.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AP.

Новый объект в космическом центре Эсрейндж вблизи шведского города Кируна должен дополнить текущие возможности ЕС относительно запусков спутников с космодрома во Французской Гвиане.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что малые спутники имеют решающее значение для отслеживания стихийных бедствий в режиме реального времени и, в свете войны России в Украине, помогают гарантировать глобальную безопасность.

«Сегодня мы знаем, что отважные украинские военные эффективно используют малые спутники для отслеживания перемещений российских войск», — сказала она.

Отмечается, что первый запуск спутника ожидается в следующем году.

Общее количество запущенных спутников может достичь 100 000 до 2040 года.

Как сообщала Одесса News, 3 января 2023 года с помощью ракеты Falcon-9 компании SpaceX выведен на орбиту Земли украинский наноспутник PolyITAN-HP-30.

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