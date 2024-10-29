В столице Исландии открылся саммит «Украина-Северная Европа»

28 октября в столице Исландии Рейкьявике начал работу саммит Украина — Северная Европа.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

В работе саммита принимает участие Президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда Украина получит приглашение в НАТО, это станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России. Сегодня есть шанс победить в Восточной Европе, чтобы потом не воевать на северном, других восточных фронтах, на юге или в африканских странах», — заявил Зеленский во время своего выступления на саммите.

Глава государства поблагодарил Исландию, Швецию, Данию, Финляндию и Норвегию за пакеты военной помощи и поддержку украинского оборонного производства, призвал присоединиться к оснащению бригад, увеличить инвестиции в производство оружия в Украине, в частности, ракет большой дальности, беспилотников и систем РЭБ, закупку артиллерийских боеприпасов для украинских воинов в третьих странах, а также принять меры в отношении теневого флота РФ.

«Мы видим, что Путин наращивает производство оружия, а режимы-изгои, например, Пхеньян, помогают ему с этим. В следующем году, как мы понимаем, Путин намерен сравниться с ЕС в производстве боеприпасов. Мы можем предотвратить это только сейчас», – сказал Владимир Зеленский.

Отдельно он отметил, что для Украины важно получить приглашение присоединиться к Североатлантическому Альянсу.

Президент призвал поддержать План победы, воплотить все его пункты и помочь в работе с теми партнёрами, которые пока настроены скептически.

Для справки. Саммит Украина – Северная Европа в Рейкьявике – уже четвёртый в таком формате. Третий состоялся в Стокгольме (Швеция) в мае. Два предыдущих провели в прошлом году: в Осло (Норвегия) в декабре и в Хельсинки (Финляндия) в мае.

Одесса News информировала о том, что свой первый визит в Исландию 28 октября Президент Украины Владимир Зеленский начал со встречи с Премьер-министром страны Бьярни Бенедиктссоном.

Фото: сайт Президента Украины

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