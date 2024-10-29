В Одессе задержан мужчина, который за $12 тысяч обещал помочь избежать мобилизации

В Одессе задержан 23-летний мужчина, который за деньги — 12 тысяч долларов — обещал повлиять на решение военно-врачебной комиссии (ВВК) и снять «клиента» с учёта в ТЦК и СП.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

«Он уверял, что может повлиять на «нужных» должностных лиц в военно-врачебной комиссии, ТЦК и СП Одессы, чтобы те приняли решение о снятии «клиента» с военного учёта по состоянию здоровья, а также на пограничников, которые помогут «больным» в дальнейшем беспрепятственно покинуть пределы страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник подыскал клиента и попросил у него аванс 4000 грн для начала подготовки бумаг. Затем «клиент» должен был передать мужчине 5500 долларов и принести личные документы. Однако злоумышленник потребовал скорейшей передачи ему оговорённой суммы денег, угрожая, в случае отказа, отправить «заказчика» на линию фронта.

«Правоохранители задержали фигуранта в процессуальном порядке сразу после получения им 5,5 тыс. долларов неправомерной выгоды. Деньги изъяли в качестве вещественных доказательств», — сообщили в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ – получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 908 тыс. 400 грн. В ходе следствия будут устанавливаться лица, успевшие воспользоваться противоправными услугами фигуранта и возможных его сообщников.

Мужчине грозит до восьми лет лишения с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2024 года в Одесской области двое мужчин пытались дать взятки пограничникам Белгород-Днестровского отряда, чтобы одного причислили к «клубу многодетных пап», а другому «легализовали» утраченный документ.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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