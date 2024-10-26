«Уклонисты» продолжают искушать взятками одесских пограничников

В Одесской области двое мужчин пытались дать взятки пограничникам Белгород-Днестровского отряда, чтобы одного причислили к «клубу многодетных пап», а другому «легализовали» утраченный документ.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в пункте пропуска «Староказачье» 41-летний мужчина пытался уехать в Молдову, выдавая себя за многодетного отца. Во время прохождения паспортного контроля он предоставил для проверки три свидетельства о рождении детей, якобы родившихся в Азербайджане. Однако, во время проверки, инспектор пограничного контроля обнаружил, что два из них содержат признаки подделки.

«Поняв, что пересечь украинско-молдавскую границу не удастся, путник пытался «уладить» ситуацию, предложив пограничнику неправомерное денежное вознаграждение в размере 500 долларов США», — говорится в сообщении.

В другом случае, в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное», пограничники изъяли у 57-летнего многодетного папы загранпаспорт, который согласно базам данных считается похищенным или потерянным. Мужчина сообщил, что ничего об этом факте не знает, а чтобы охранники границы «закрыли глаза» на обстоятельства и пропустили его за границу, мужчина решил подкупить стража границы, предложив взятку в размере 500 долларов США.

От предложений «пап» военнослужащие категорически отказались.

Сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по Белгород-Днестровскому пограничному отряду «Юг» направили в отношении мужчин сообщения в Национальную полицию об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных по ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года в Одесской области оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Подольскому пограничному отряду «Юг» задержали мужчину, который пытался подкупить пограничника за $10 тысяч.

Фото: Госпогранслужба

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