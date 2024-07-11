Одесские аграрии ведут битву за урожай

По состоянию на 11 июля в Одесской области собрано более 1,5 млн тонн зерна.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Отмечается, что обмолочено 426 тыс. га (65% к плану сбора):

озимой пшеницы – 909 тыс. тонн (36,4 ц/га)

озимого ячменя – 468 тыс. тонн (38,2 ц/га)

ярой пшеницы — 7,1 тыс. тонн (38,6 ц/га)

ярого ячменя — 31 тыс. тонн (31,3 ц/га)

гороха – 101 тыс. тонн (24,3 ц/га)

озимого рапса – 158 тыс. тонн (20,2 ц/га).

Подчёркивается, что самая высокая урожайность в Белгород-Днестровском районе, где собирают с каждого гектара по 40,9 ц/га. По 40,4 ц/га – в Подольском и по 37,5 ц/га – в Раздельнянском районах.

В жатве участвует 3700 единиц зерноуборочных комбайнов, из них 3000 собственных и 700 привлечённых из других регионов. Такое количество зерноуборочной техники позволяет надеяться, что область сможет организованно и без потерь провести уборку в оптимальные агротехнические сроки.

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