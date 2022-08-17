Одесса простилась с офицером полиции Сергеем Кузьминовым, погибшим в бою

В Одессе состоялись похороны офицера полицейского спецподразделения «Шторм» Сергея Кузьминова, который сложил голову в борьбе с российскими врагами.

Панихида состоялась в Доме офицеров, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

В траурной церемонии принял участие начальник ГУНП Николай Семенишин, сослуживцы, родственники и друзья погибшего. Его похоронили с военными почестями.

Сергей Кузьминов ранее служил в Вооружённых силах Украины и Госпогранслужбе, затем стал в ряды батальона спецназначения полиции «Шторм».

«Сегодня мы собрались, чтобы провести в последний путь настоящего боевого офицера и засвидетельствовать своё уважение к нему. Склоняем головы перед защитником Украины, который погиб, защищая независимость нашего государства и его свободу. Его гибель – невосполнимая потеря для нашей полицейской семьи. Сергей Кузьминов войдёт в историю полиции Одесской области и навсегда останется в нашей памяти. Он настоящий пример для всех правоохранителей. Светлая память и вечный покой погибшему герою! Честь и слава живым!» — такими словами простился с офицером Николай Семенишин.

Как сообщала Одесса News, 14 августа в Одессе прошла церемония прощания с 25-летним военным Владимиром Гусевым, погибшим 10 августа при выполнении боевого задания под Херсоном.

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Фото: Нацполиция

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