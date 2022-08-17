В ожидании родителей: в Одессе с 21-го этажа дома по Марсельской выпала девочка

Трёхлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 21-м этаже дома по улице Марсельской в Одессе.

От полученных травм девочка скончалась на месте, — сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что трагедия произошла, когда взрослые пошли в магазин, а девочка находилась дома с семилетним братиком. Выбравшись на подоконник в кухне, она оперлась на москитную сетку и упала.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Отмечается также, что до этого трагического случая семья в поле зрения правоохранителей не попадала и по месту жительства характеризуется положительно.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года 11-летний мальчик погиб в результате падения с балкона лестничной площадки 19-го этажа жилого дома №8 по улице Михайловской в Одессе.

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