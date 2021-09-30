В Одесской области полицейские ликвидировали стрелка, угрожавшего ружьём

30 сентября в Одесской области полицейские ввели спецоперацию «Гром» по задержанию мужчины, который устроил на улице села в Подольском районе стрельбу из ружья.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, 30 сентября ранее судимый за кражи 53-летний мужчина засел в доме в селе Пужайково и устроил стрельбу из обреза. О стрельбе на улице села полицейским сообщили местные жители.

На место происшествия немедленно отправились участковые офицеры, которые в то время отрабатывали владельцев оружия в соседнем населённом пункте. Позже к месту происшествия подтянулись следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназовцы.

«Правоохранители установили, что стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил житель этого села. Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей. В ответ полицейскими также было применено огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушитель зашёл в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев, а затем вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живёт женщина с детьми. Чтобы предотвратить опасность, которая угрожала людям, работники полиции обезвредили злоумышленника.

По предварительным данным, от противоправных действий правонарушителя никто не пострадал.



Фото и видео: Нацполиция в Одесской области

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