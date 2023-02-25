Скандал: В Одесском университете ВД уволили трёх сотрудников, в чём дело

Ректор Одесского государственного университета внутренних дел уволил трёх сотрудников вуза за превышение служебных полномочий.

Об этом сообщили на Портале МВД Украины.

«Предварительно установлено, что сотрудники ведомственного вуза превысили служебные полномочия. Ректор Одесского государственного университета внутренних дел принял решение о безотлагательном увольнении фигурантов», — отмечается в сообщении.

Основанием для увольнения стало обнародованное видео, на котором три сотрудника ОГУВД заставляют курсанта приседать с поднятыми над головой руками.

«Урок физкультуры» один из мужчин снимал на мобильный телефон. В публикации говорится, что таким образом парня наказали за то, что он поставил сушиться свои ботинки на подоконник.

В университете также отметили, что начато служебное расследование по установлению всех обстоятельств происшествия. Также правомерность действий проверяет внутренняя безопасность Национальной полиции.

«Все собранные материалы будут переданы в Госбюро расследований», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о скандале с пресс-офицером Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванной Плантовской.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod