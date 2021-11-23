Вагнергейт: Арестович продемонстрировал знание тонкостей спецоперации

В Офисе Президента Украины (ОПУ) отрицали спецоперацию по задержанию боевиков частной военной компании «Вагнер» по причине сохранения государственной тайны.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, сообщает Укринформ.

«Они (ОПУ, – ред.) не могли этого сказать с самого начала, потому что по закону о государственной тайне факт проведения или непроведения операции является государственной тайной… Но теперь сработала парламентская ВСК (временнная следственная комиссия, – ред.) — это совсем другой статус этого дела – теперь можно говорить» , – рассказал Арестович.

По его словам, ВСК сделала главное – распределила так называемый «вагнергейт» на три части: документирование российских наёмников, спецмероприятие с целью их захвата и дезинформационная кампания, продолжающаяся до сих пор.

Арестович добавил, что его беспокоит именно третья составляющая и то, что в течение года рассматривается только одна версия.

Арестович опроверг заявление экс-руководителя Главного управления разведки (ГУР) Василия Бурбы о причинах его увольнения после провала спецоперации, сказав, что «Василий Бурба был уволен потому, как мне кажется, что он нарушил порядок принятия командирских решений во время проведения операции в зоне высокой политической ответственности».

Он добавил, что, «по его данным, нуждающимся в проверке», экс-глава ГУР инициировал активную фазу операции – перемещение наёмников ЧВК Вагнера в Беларусь, не уведомив Президента Украины.

«Он поставил его (Президента. – ред.) перед фактом, пытался посадить турецкий самолёт накануне подписания стратегического соглашения с Турцией, благодаря которому у нас есть «Байрактары». И потом, когда его за это уволили, он испугался, возможно, испугался аудита Главного управления разведки и бросился под защиту медиа и политиков, чтобы сейчас перед нами позировать в роли пострадавшего за правду человека», — заявил Арестович.

По его словам, Василий Бурба находится под государственной охраной: «Его охраняют десять человек, а действующего руководителя разведки только два».

Украинских разведчиков, участвовавших в спецоперации, направленной на задержание боевиков ЧВК Вагнера, не увольняли, часть из них даже наградили, — сказал Арестович.

«Я забрасываю версию, которую предлагаю проверить сотрудникам правоохранительных органов. По моей информации, а я офицер Главного управления разведки в прошлом, офицеров, участвовавших (в спецоперации – ред.) с 2018 года… не то, что не уволили, а даже наградили. Уволили только трёх должностных лиц: командира спецрезерва, его заместителя и бывшего сотрудника СБУ, который перешёл в ГУР», — сказал Арестович.

По его словам, этих трёх человек уволили из ГУР из-за того, что они не смогли предоставить объяснения относительно «огромных финансовых затрат» как на оперативные, так и на капитальные расходы.

«Они написали рапорты добровольно, а за этим сотрудником СБУ до сих пор тянется уголовное производство ещё со времени его службы в СБУ», — проинформировал Арестович.

На вопрос ведущего, возможно ли ввиду закрытости разведки проверить эти слова, он заметил, что «всё возможно проверить благодаря деятельности ГБР, СБУ и ОГП».

Арестович добавил: ГУР может официально подтвердить, что часть участников этой спецоперации была награждена. Но сделает это не на ток-шоу, а в рамках процедуры расследования.

Комментируя высказывания экс-руководителя ГУР Минобороны о том, что в высшем руководстве страны есть агент, действующий в пользу России, Арестович заметил, что это «слова Василия Бурбы во время ток-шоу», не имеющие ни одного процессуального статуса.

В то же время он выразил уверенность, что это публичное заявление будет расследовано: «ГБР, СБУ, Генпрокуратура скажут своё слово. Они уже принимают меры и будут принимать ещё».

Как сообщала Одесса News, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, в котором анализирует обстоятельства и причины её срыва. В частности, в материале говорится, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договорённостей о прекращении огня на востоке Украины.

В Офисе Президента заявили, что задержание в прошлом году в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера произошло в результате усиленного контрразведывательного режима накануне президентских выборов в РБ.

Экс-глава ГУР Василий Бурба в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» 20 ноября рассказал, что всех разведчиков, участвовавших в спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, уволили из рядов Вооружённых сил, а также забрали у них документы прикрытия.

21 ноября в Киеве прошла акция,участники которой вывесили баннер с изображением Президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака и надписью: «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство» с требованием до 1 декабря уволить Ермака.



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