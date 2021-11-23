Сальвадор будет первой страной в мире с криптовалютным городом

Сальвадор планирует построить первый в мире «Биткоин-Сити» и выпустит для этого биткоин-облигации.

Об этом заявил президент страны Найиб Букеле, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

По его словам, город планируют построить в восточном регионе Ла-Юнион. Он будет получать геотермальную энергию от вулкана, а его резиденты будут освобождены от всех налогов, кроме налога на добавленную стоимость (НДС).

Планируется, что половина средств от НДС будет направлена ​​на финансирование строительства города, а вторая половина – на оплату работы коммунальных служб. По оценкам Букеле, строительство инфраструктуры «Биткоин-Сити» обойдётся примерно в 300 тысяч биткоинов ($17,8 млрд).

«Инвестируйте сюда и зарабатывайте столько денег, сколько хотите… Это полностью экологичный город, который работает и получает энергию от вулкана», — заявил Букеле.

Букеле отметил, что Сальвадор планирует выпустить первые биткоин-облигации в 2022 году.

Директор по стратегии поставщика технологии блокчейна Blockstream Самсон Моу сказал, что первый 10-летний выпуск «вулканических облигаций» будет в объёме $1 млрд. Купон составит 6,5%. По его словам, половина суммы уйдёт на покупку биткоинов на рынке.

Облигации будут выпущены в сети Liquid Network.

Кстати. В сентябре Сальвадор стал первой страной в мире, которая сделала биткоины законным платёжным средством и представила цифровой кошелёк, который граждане могут использовать для транзакций. Однако, граждане страны оказались недовольны легализацией биткоинов и начали проводить акции протеста.

Как сообщала Одесса News, с сентября 2021 года по решению центрального банка Китая, торговлю биткоинами и другими криптовалютами считают преступлением.

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