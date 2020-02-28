В Швеции начинается тестирование национальной криптовалюты

Центральный банк Швеции начинает пилотный проект по использованию новой цифровой валюты как дополнения к денежным средствам.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The local.
«Цель проекта — показать, как электронная крона может быть использована широкой общественностью», — говорится в пресс-релизе шведского Риксбанка.
Как отмечается, проект будут осуществлять до конца февраля 2021 года «в изолированной тестовой среде» совместно с консультантами из цифровых технологий.
Как сообщала Одесса News, сооснователь Kenetic Capital Джехан Чу считает, что стоимость главной цифровой монеты — биткоина — в ближайшее время значительно вырастет — до $15 000.