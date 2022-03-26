Зеленский: Море для захватчиков не будет спокойным даже там, где нет шторма

Украинские военные показали захватчикам, что море для них не будет спокойным даже там, где нет шторма.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, размещённом на официальном сайте офиса Президента.

«Благодарен нашим защитникам, показавшим оккупантам, что море не будет для них спокойным, даже там, где нет шторма. Ибо там будет огонь. Как на тех российских кораблях, которые на этой неделе отправились по известному маршруту из Бердянска. Хочу предупредить всех предателей Украины, перешедших на сторону врага в Крыму ещё годы назад. Вы ведь переходили, потому что думали, что будет жить лучше, а не потому, что хотите повторить трагическую судьбу своих коллег. Повторить их судьбу, погибших на тех кораблях или ещё где-то на земле или море Украины. Ну, так и живите, а значит, дальше держитесь от наших городов, и от нашей армии», — сказал Зеленский.

Он отметил, что счёт российских потерь на этой войне уже превысил 16 тысяч убитыми, среди них – и высшие командиры. По словам Зеленского, об убитых российских генералах, полковниках или адмиралах пока не докладывали, «но командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморским флотом уже есть».

Как сообщала Одесса News, вблизи порта Бердянск утром 24 марта ВМС Вооружённых сил Украины уничтожили крупный десантный корабль российских войск «Саратов».

Фото и видео: Офис Президента

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