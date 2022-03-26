26 марта из Одессы на Ужгород уйдёт очередной эвакуационный состав

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на субботу, 26 марта.
Об этом сообщают Украинские железные дороги в Telegram.
Так, согласно графика, дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.
График основных рейсов в этот день будет таков:
- 14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов
- 18:22 — 38/36-35/37 Одесса-Главная — Пшемысль
- 20:49 — 136/135 Одесса-Главная — Черновцы
- 21:31 — 12/11 Одесса-Главная — Львов
- 21:56 — 53/54 Одесса-Главная — Днепр
- 21:56 — 563/564 Одесса-Главная — Кривой Рог
- 22:03 — 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас*
- 22:25 — 8/7 Одесса-Главная- Харьков-Пас.*
26 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:
- Одесса – Вапнярка – Одесса,
- Одесса – Балта – Одесса,
- Одесса – Раздельная – Одесса,
- Одесса – Мигаево,
- Одесса — Каролино-Бугаз — Одесса,
- Одесса – Колосовка – Одесса.
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