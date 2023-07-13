В ночь на 13 июля с Чёрного моря вылетели 2 «Калибра» в сторону Украины

В ночь на 13 июля российские оккупанты атаковали Украину ракетами «Калибр» и ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131».

Об этом в Facebook сообщает Командование ВС ВСУ.

Отмечается, что направление атаки дронами было задано северо-восточное (Курск) и юго-восточное (Приморско-Ахтарск).

«Также противник применил две крылатые ракеты «Калибр» из Чёрного моря и одну баллистическую — «Искандер-М» (Джанкой, Крым)», — говорится в сообщении.

В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно на Киевщине.

Также в разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты «Калибр» — одна в небе на Николаевской областью, другая — Хмельницкой.

По поводу последствий пуска ракеты с ОТРК «Искандер-М» информация уточняется.

«К отражению вражеской атаки привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины», — говорится в информации ВС ВСУ.

Как сообщала Одесса News, под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны в результате дроновой атаки по Одесской области ночью 11 июля 2023 года.

Фото: Киевская горвоенадминистрация

Инфографика: Командование ВС ВСУ

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