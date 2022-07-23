149-й день войны на южном фронте: потери врага составили 93 человека

За прошедший, 149-й, день войны подразделения ВСУ на южном фронте уничтожили реактивную систему залпового огня «Град», 3 БТР-82, 2 самоходных мощных пушки «Пион», 6 единиц автотехники, склад боеприпасов и 93 военнослужащих.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

По оценке Назарова, обстановка в операционной зоне ОК «Юг» стабильно напряжённая, «но контролируется силами обороны».

Карта Минобороны Великобритании о боевых действиях в Украине сост. на 22.07.2022

Полковник отмечает, что враг продолжает обороняться, пытаясь удержаться на занятых рубежах за счёт обстрелов реактивными системами залпового огня и авиационных ударов.

Так, вчера днём парой вражеских ударных вертолётов Ка-52 атакованы окрестности Андреевки Днепропетровской области. «Без наших потерь», — констатирует офицер Назаров.

К вечеру 60 реактивными снарядами РСЗО «Град» обстреляно село Каневское Запорожской области. Попадание пришлось на открытую прибрежную местность и острова на Днепре. Потерь и разрушений нет.

«Нашей штурмовой авиацией и вертолётами нанесены 4 удара по 2 вражеским опорным пунктам на Херсонщине и по скоплению вражеской силы и техники на Николаевщине», — говорится в сообщении.

В оккупированной Херсонской области, опасаясь высадки украинского десанта, враг минирует побережье.

В штормовом Чёрном море продолжают подстерегать два ракетоносца с 16 ракетами «Калибр». Количество больших десантных кораблей увеличилось до двух.

На главном фото боец 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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