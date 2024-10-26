В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Климец, светлая ему память

При выполнении боевой задачи по защите Украины от российской военной агрессии погиб солдат 4-й штурмовой специализированной роты, житель Измаила Одесской области Сергей Климец.

Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко 25 октября.

Сергей родился в Измаиле, в школе «Барвинок» увлекался математикой, получив аттестат, поступил в Одесский гуманитарный колледж на юридический факультет. Отслужил срочную службу и вернулся в родной город, где работал, зарабатывая себе на жизнь. Когда ему было 14, умерла мать… Рядом были отец, старший брат, бабушка… Именно отцу он сообщил о решении идти на войну – защищать родную землю от российских оккупантов.

Воевал на Покровском направлении…

Солдат будет похоронен на Аллее Славы на Новом кладбище Измаила.

Одесса News информировала о гибели в октябре 2024 года на фронте гранатомётчика механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона солдата Сергея Полтавского, жителя Измаила.

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Фото: Измаильский горсовет/Facebook

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