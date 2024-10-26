Зачем Юлия Тимошенко приезжала в Одессу

Лидер Всеукраинского объединения «Батьківщина» Юлия Тимошенко посетила Одессу и встретилась с общественностью и журналистами.

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Отмечается, что во время рабочего визита Юлии Тимошенко в Одесскую область состоялась встреча с обновлённой командой «Батькивщины» города Одесса, которую недавно возглавил Дмитрий Жеман, бывший заместитель Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

Лидер партии вместе с председателем областной партячейки Олегом Радковским посетила офис «Батькивщины» Одессы и познакомилась с командой Дмитрия Жемана.

«Приятно видеть настоящих профессионалов, понимающих, как сделать сильным и успешным не только свой город, но и страну. Будем общими усилиями бороться за её будущее», – отметила Юлия Тимошенко.

По информации «Думской», «риторика Юлии Владимировны остаётся по-прежнему откровенно популистской. За всё хорошее и против всего плохого. Отдельное внимание уделяется возврату (или сохранению того, что ещё не успели продать) добыче полезных ископаемых государству и борьбе с фармамонополистами при ввозе медикаментов.

Лидер красносердечных ругала в Одессе нынешнюю власть за закон о мобилизации, не видя при этом проблем в собственной команде.

Так, на прямой вопрос о том, будут ли какие-то кадровые перестановки в региональной ячейке из-за фактического вхождения фракции «Батькивщины» в Одесском облсовете в альянс с ОП-ЗЖ и «слугами», ответила пространными и общими фразами.

«В каждой области складываются свои коалиции. Наследственность какая-то она есть. Я бы больше смотрела, какие решения они принимают. Наша команда ориентирована не совершать ошибок с голосованиями, и мы пытаемся мониторить по всей стране такие решения», — заявила Тимошенко.

Когда же ее спросили конкретно о региональном лидере партии и первом заместителе облсовета Олеге Радковском, Юлия Владимировна обещала с ним «серьёзно» поговорить. И буквально рассыпалась в комплиментах, главный из которых — за столько лет он не предал «Батькывщину».

Также Тимошенко заметили в одесском McDonald’s.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года Юлия Тимошенко называла принятие законопроекта о мобилизации «преступлением против страны и неуважением к её гражданам».

Фото: ВО «Батькивщина», Думская

Видео: Думская

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