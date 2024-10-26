Нацгвардия открестилась от награждения Труханова

На внеочередной сессии Одесского горсовета мэр Геннадий Труханов получил медаль «За преданность украинскому народу» от отдельной штурмовой бригады Национальной гвардии Украины «Спартан».

Об этом сообщил Telegram-канал «Одесса. Официально», проинформировав, что награду вручил заместитель командира бригады Андрей Косяченко.

В этот же день пресс-служба Нацгвардии заявила в Facebook, что она не награждала мэра Одессы Геннадия Труханова.

Мол, награда, которую вручили Труханову, не является официальной наградой, ведомственной или государственной медалью, подчеркнули в Нацгвардии.

«Инициатива по такому награждению принадлежит исключительно отдельным лицам из бригады», – добавили в НГУ.

Так ведь, военный Косяченко, как было сказано в информации Одесского горсовета, и вручал награду от имени бригады, а не Нацгвардии, выразив благодарность городскому голове и всем одесситам «за постоянную поддержку, отметив, что благодаря усилиям города удалось улучшить материально-техническое обеспечение бригады, что, в свою очередь, повышает моральный дух и обороноспособность военных».

«Ваша поддержка бесценна в эти сложные времена для нас всех» – подчеркнул Андрей Косяченко.

В соцсетях развернулась полемика, насколько правомочен был Косяченко вручать эту награду, требуют увольнения командира штурмовой бригады, постят оскорбления в адрес Труханова, а житель Одессы, называющий себя лидером «Уличного фронта» Демьян Ганул даже допустил, что «данное событие негативно повлияло на имидж Национальной Гвардии Украины».

Национальная гвардия Украины — сильное авторитетное формирование в составе МВД Украины. И награждение мэра отличием бригады, которой третий год одесситы помогают в материально-техническом обеспечении, что, в конечном итоге, приближает нашу Победу, вряд ли повредит её имиджу.

«Мы продолжим помощь, как обычно. То, что сегодня происходит в этом зале, это благодаря Вооружённым силам и всем вам, кто сдерживает нашествие. Благодарю вас», – обратился к военным городской голова, принимая отличие бригады.

В тот же день, на внеочередной сессии Одесского городского совета депутаты единогласно проголосовали за обращение о поддержке Плана победы Украины, инициированного Президентом Владимиром Зеленским.

Для справки. Труханов занимает должность мэра Одессы 10 лет. Впервые его избрали в 2014 году, на выборах в 2020 году его переизбрали на эту должность. До этого Труханов был нардепом от Партии регионов.

После начала полномасштабной войны он записывал обращение к россиянам, заявляя, что одесситы их ненавидят. «За эту войну вас называли по-разному. Рашисты, орки, мрази и гниды. Однако это ещё ласково. А вы просто существа без рода и племени, морали и ценностей», – сказал он после одного из самых масштабных обстрелов города. «Одесса — это свободный украинский город, для которого словосочетание «российский город» – хуже любого другого оскорбления», – написал он в ответ на заявление Путина о том, что Одесса якобы «русский город».

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