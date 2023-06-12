Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил Центр помощи животным

Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил Центр адопции по ул. Николая Троицкого, куда ежедневно продолжают поступать спасённые животные из Херсонской области.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что спасением животных и поиском семей для них занимаются волонтёры общественных организаций Animal SOS Odesa и «Закон природы» вместе с Муниципальным центром экологической безопасности.

«Сотни одесситов привозят в Центр адопции (процесс взятия ответственности за домашнего питомца, — ред.) всё необходимое: лекарства, корма, переноски, ошейники. Часть собранных одесситами вещей была отправлена в Херсон. Кроме того, граждане активно забирают животных в свои дома», — говорится в сообщении.

«Когда Одесса объединяется – для нас нет невозможного! Благодарю каждого, кто откликнулся на призыв волонтёров помочь», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Поскольку новые животные поступают в Центр адопции ежедневно, каждый желающий может найти для себя четырёхлапого друга.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod