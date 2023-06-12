474-й день войны: враг несёт значительные потери на Бахмутском направлении

Начались 474-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 12 июня, противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжёлые бои. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

Отмечается, что на Бахмутском направлении противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вёл наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, но успеха не имел.

«В течение последней недели на Бахмутском направлении российские захватчики несут значительные потери. Так, только в военный госпиталь в районе населённого пункта Персиановка Ростовской области ежедневно прибывают более 50 окупантов с тяжёлыми ранениями. Госпиталь переполнен, и за неимением достаточного количества медперсонала имеет большие показатели смертности среди тяжелораненых», — говорится в сообщении.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник также вёл безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

Такая же ситуация и на Авдеевском направлении, где враг проводил наступательные действия в районе Авдеевки, но успеха не имел.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага.

Уничтоженные локации военных РФ за неделю

Как сообщала Одесса News, 11 июня воины ВСУ деоккупировали населённые пункты Благодатное, Макаровка и Нескучное в Донецкой области.

На главном фото ВМС ВСУ воин с позывным «Дайвером», морской пехотинец 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, в апреле 2023 года получил орден «За мужество» III степени лично из рук Президента Владимира Зеленского.

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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