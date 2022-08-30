Ирина Верещук посетила Одессу

29 августа Одессу посетила Вице-премьер-министр Украины — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По сообщению на офциальном сайте «Одесса» горсовета, вместе с мэром Одессы министр побывала в Городском гуманитарном центре, где ознакомилась с совместной работой городских властей и волонтёров, пообщалась с посетителями.

«Это один из самых больших Центров. Я увидела, как организованна работа: здесь работают более 50 волонтёров каждый день и бесплатно. Благодарю городские власти и волонтёров за их работу», — сказала Ирина Верещук.

Также Ирина Верещук и Геннадий Труханов провели встречу с многодетными семьями из числа переселенцев. В настоящее время в Одессе проживают 10 многодетных семей из Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской и Николаевской областей, — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Одесской областной военной администрации, в рамках визита Вице-премьер-министр посетила место компактного проживания внутри перемещённых лиц, кибуц «Добрый самарянин» в селе Маяки, где сейчас проживает 30 внутри перемещённых лиц, в основном, с инвалидностью и семьи с детьми, а также ознакомилась с работой областного коммунального учреждения «Областной центр социально-психологической помощи», где находится 58 человек, из которых 51 человек ВПЛ и 19 детей.

В Одессе Ирина Верещук побывала в детской точке «Вместе UNICEF» и на базе Центра предоставления административных услуг встретилась с многодетными семьями из числа внутренне перемещенных лиц.

В начале селекторного совещания, которое Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук провела с председателями районных военных администраций и общин области, начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко сообщил, что Одесская область одной из первых ввела инициативу комплексного сбора и удобного поиска информации, создав Портал помощи внутри перемещённым лицам.

«За период с 24 февраля по состоянию на сегодняшний день на учёт как внутренне перемещённые лица в органах социальной защиты и в общинах встали 102 724 человека, из них 31 374 детей и 3 848 человек с инвалидностью. Также оформило статус ВПЛ через электронный портал «Дия» – 33 970 человек. Наибольшее количество переселенцев находится на территории Измаильского и Болградского районов, а также в Одессе. Перенасыщенность на юге региона происходит в связи с тем, что эти районы являются погранично-транзитной зоной и многие размещаются там на краткосрочный срок для дальнейшего пересечения границы. С целью рассредоточения и недопущения скопления перемещённых лиц в южных районах в области отработан алгоритм размещения внутренне перемещенных лиц», – проинформировал вице-премьера Максим Марченко.

Также на селекторе заслушали глав районных военных администраций по проблемным вопросам, и обсудили участие Одесской области в международных программах для привлечения средств на ремонт инфраструктурных и жилых объектов, которые будут использоваться для размещения внутренне перемещённых лиц.

Как сообщала Одесса News, в августе 26 детей из Одесской области с тремя сопровождающими выехали в эвакуацию в Республику Польша.

Фото: «Одесса», ООВА

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