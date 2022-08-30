В бою за Украину погиб житель Одесской области Руслан Костенко, светлая ему память

29 августа Кодыма простилась с защитником Украины Русланом Костенко, который погиб на Донбассе.

Главный сержант 3-го механизированного взвода механизированной роты 9 отдельного мотопехотного батальона утром 17 августа получил смертельное ранение под Времовкой Волновахского района. Ему было 43 года.

День, когда сотни людей на коленях провожали героя в последний путь, в Кодымской громаде объявили Днём скорби и жалобы.

Похоронили Руслана Костенко на городском кладбище Кодымы.

Как сообщала Одесса News, житель Южного Одесской области Алексей Дорошенко погиб в августе во время выполнения боевого задания в Николаевской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

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Фото: пресс-служба Кодымского городского совета