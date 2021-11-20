Скандал: Савик Шустер нанёс сокрушительный удар по имиджу Зеленского и его команды

В эфире каналов «Украина», Украина 24″ и на YouTube-канале Shuster online 19 ноября прошла трансляция ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», в которой, в частности, обсуждали расследование международной расследовательской группы Bellingcat о спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских наёмников («вагнеровцев»).

На эфир пригласили президента Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака, но они не пришли.

Как рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, «было, кстати, интересно увидеть от медийной площадки, которая взяла на себя фантастическую роль олигархического пропагандиста, фразу «в целях объективного освещения важной для страны темы приглашаем»… Точно понимаете весь смысл этих простых слов? Точно не хотите устроить очередное управляемое судилище на своей площадке? Точно понимаете, что такое дискуссия? Хотя всё это риторическое… Олигархическое телевидение – это же только о монопольном издевательстве над словом. Поэтому ещё раз – просто «нет». ,

Подоляк ещё не видел передачу, но уже сказал, что в студии будут «манипуляции, провокации либо демонстративная ангажированность». По его словам, своим в студии – комфорт, а зрителям – «отборная фейкчатина».

На сей раз «фейкчатиной» были названы разоблачающие свидетельства о провале спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании «Вагнер» из-за слива хозяевами властных кабинетов на Банковой.информации о её проведении. В частности, бывшим руководителем Главного управления военной разведки Василием Бурбой были названы причастными к срыву операции, разрабатываемой украинскими разведчиками 2 года, Президент страны и глава его офиса, принявшими накануне финальной стадии операции решение о её переносе.

«По моей субъективной точке зрения, операцию невозможно было перенести, потому что как раз и перенос – один из вариантов, почему у нас произошёл провал», – сказал генерал-полковник Бурба.

Сам Василий Бурба не смог прийти 19 ноября на прямой эфир, поскольку в срочном порядке был повесткой приглашён на допрос в СБУ, по времени совпадающий с проведением телепрограммы. Однако, он посетил телестудию до эфира и ответил на вопросы Савика Шустера.

В программе участвовали председатель Службы безопасности Украины (2005), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014–2019) Александр Турчинов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов, основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон, журналистка, телеведущая Янина Соколова.

Они высказали своё мнение по поводу сведений, оглашённых бывшим разведчиком, назвав срыв операции предательством и трусостью власти.

Для справки. Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование «Анатомия «вагнергейта»: дерзкая украинская операция по поимке российских наёмников» об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании «Вагнер».

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, Зеленский знал о спецоперации и одобрил её проведение, но Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе.

Суть операции состояла в том, чтобы заманить на территорию Украины боевиков-вагнеровцев, принимавших участие в военных действиях на Донбассе. Однако, власти Беларуси задержали 29 июля 2020 года 33 иностранца, состоящих в ЧВК «Вагнер», якобы подозреваемых в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов в Беларуси.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе «ЛНР» и «ДНР», однако власти Беларуси выдали задержанных России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолёт с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы ОП Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали эти данные «фантастическим сценарием». Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого «слива» спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолёта с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. «Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда», – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что «специальное мероприятие» СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское «специальное мероприятие», в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолёта в Украине была среди дополнительных сценариев.

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