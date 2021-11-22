Пока Зеленский в Карпатах отмечал 50-летие Ермака, в Киеве запахло новым Майданом

21 ноября в Киеве прошла акция в честь годовщины начала Революции достоинства, перед началом которой в центре столицы на торговом центре «Глобус» её участники вывесили баннер с изображением Президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака и надписью: «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».

По данным издания ГОРДОН, после мероприятий на Майдане и панихиды на аллее Героев Небесной сотни митингующие пришли к зданию ОПУ на Банковой, которое охранял небольшой кордон полиции. Некоторых митингующих правоохранители пропустили, но организованную колонну – нет, из-за чего возникали словесные перепалки. Позже правоохранители начали пропускать людей по одному, но с прохождением поверхностной проверки на входе.

Митингующие потребовали уволить Ермака, в противном случае через 10 дней пообещали начать бессрочную акцию с требованием импичмента Зеленского.

Акцию в честь годовщины начала Революции достоинства в Киеве организовало «Движение сопротивления капитуляции», отмечало hromadske. В частности, её участники планировали обсудить расследование дела вагнеровцев.

Бывший нардеп Евгений Дейдей прокомментировал фото с баннером словами «С днём рождения», имея ввиду 50-летний юбилей Андрея Ермака, отмечаемый в президентской резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области.

Внефракционный нардеп Гео Лерос также запостил в Facebook фотографию со своим комментарием: «Это больше, чем какой-то день рождения».

Одесса News информировала о подробностях спецоперации по захвату 28 боевиков, служивших на востоке Украины в составе т.н. ЛНР и ДНР, в провале которой обвиняется Зеленский и Ермак.

Фото: Телеграф, Гордон, Facebook, Громадське

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