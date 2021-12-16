После интервью с Богданом Гордон боится за свою безопасность

Основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон обратился в правоохранительные органы Украины и посольства западных стран в связи с возможным проведением в отношении него негласных следственно-розыскных действий.

Об этом Гордон заявил 15 декабря в своём обращении, опубликованном в YouTube.

Журналист напомнил, что накануне вышло его трёхчасовое интервью с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом. В этом интервью среди прочего Богдан сказал, что президент Владимир Зеленский отдаёт личные указания об уголовном преследовании ряда людей, в списке которых звучала и фамилия Гордона.

«Андрей Богдан сказал, что Владимир Зеленский дал указание посадить Дмитрия Гордона и, более того, согласно решению Полтавского суда в отношении меня проводятся НСРД – негласные следственно-розыскные действия. Что это значит? Что мои телефоны слушают, за мной следят, проводят аудио- и видеонаблюдения. Это значит, что моя частная жизнь незаконно является предметом подглядывания, подслушивания и обсуждения людьми, которые не имеют на это никакого права», – сказал Гордон.

Он отметил, что как журналист и гражданин комментирует то, что происходит в стране, и обращает внимание на проблемы.

«Я прекрасно себе отдаю отчёт в том, что президент Зеленский, к сожалению, к большому сожалению, является невосприимчивым к критике. Я отдаю себе отчёт в том, что ему не нравится, когда я или кто-то другой говорят вещи, которые он не хотел бы слышать. Но я не могу занимать позицию стороннего наблюдателя. Если в стране огромная коррупция, я об этом говорю. Если госсекретарь США Блинкен официально заявляет в Вильнюсе, что в Украине ежегодно воруется из государственного бюджета $40 млрд, разве могу я об этом молчать? Разве могу я молчать о других вопиющих случаях, которые подрывают украинскую государственность? Естественно, я об этом говорю, а в результате получается: они воруют, а виноват Гордон. Президент Зеленский подбирает в своё окружение идиотов и предателей, я об этом говорю – и виноватым получаюсь я. Зеленский и его товарищи подрывают основы нашей государственности – виноват опять я. Я в этом не виноват! В этом виноваты президент и его окружение. И я об этом говорю. Если за правду президент решил посадить меня и начинает против меня НСРД, извините, я считаю это незаконным и аморальным», – заявил журналист.

Он сообщил, что направил запросы в Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Государственное бюро расследований.

«Прямо сейчас я подписываю и отправляю в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины, Министерство внутренних дел и ГБР запросы о том, проводятся ли в отношении меня какие-то следственно-розыскные действия, если да, то на каком основании и так далее. На эти запросы я рассчитываю в соответствии с законом в течение пяти дней получить исчерпывающие ответы, о чём я обязательно проинформирую общественность. Также прямо сейчас я отправляю запросы в посольства США, Великобритании и стран ЕС. Я хочу, чтобы и международная общественность знала, что под руководством президента Зеленского в Украине ведётся методичная борьба со свободой слова», – отметил Гордон.

В обращениях в правоохранительные органы, которые есть в распоряжении издания «ГОРДОН», журналист попросил ответить на следующие вопросы: начаты ли в его отношении уголовные производства и по какой статье; есть ли у него статус подозреваемого в каком-либо уголовном производстве, если да, то в чём его подозревают; проводят ли в его отношении НСРД и для чего.

14 декабря в эфире программы «Час Голованова» на телеканале «Украина 24» Гордон высказал мнение, что таким образом власти пытаются повлиять на то, что он говорит.

«Меня они не запугают. У меня стержень хороший и всё остальное тоже. Я как говорил правду людям, так и буду продолжать её говорить. Я работаю для людей и взамен ничего не прошу. Я честно зарабатываю деньги. Они уже сунулись везде, где могли. Мне тут же передают», – рассказал Гордон.

По информации журналиста, данные по нему уже собирали в налоговой службе, но там «придраться не к чему», также проверяли его бизнес в сфере недвижимости.

«Мне звонит человек, руководивший ОСМД в доме, где у меня квартиры были. Он сдавался с опозданием, и надо было доплачивать деньги. ОСМД подало в суд на всех жильцов, чтобы они доплатили. Такая процедура. Ему звонят и говорят: «А вы в суд подавали на Гордона. Что там за ситуация?» Он отвечает: «Да помилуйте! Мы подали на всех жильцов, Гордон заплатил, что надо было, и мы отозвали иск сразу». Это так смешно выглядит! Они пытаются поймать на чём-то. Ребята, хоть заройтесь носом или рогами – вы ничего не найдёте на меня. Потому что ничего нет. А я буду дальше говорить правду. Может быть, для вас нелицеприятную. Но виноваты в этом вы», – подчеркнул Гордон.

Он отметил, что изменит риторику, если сами власти будут действовать иначе.

«Если вы будете вести нормальную государственную политику, если вы не будете воровать, если вы не будете платить депутатам тысячи коррупционных долларов, десятки тысяч долларов, если вы врать не будете… Вы заврались уже донельзя. Стыдно! И вы хотите, чтобы я молчал? Нет, так не будет. И я буду говорить, и другие будут говорить. Вы закончите плохо, вам придётся уходить раньше времени, если вы не одумаетесь и не прекратите бороться с журналистами, с честными журналистами», – заявил Гордон.

Одесса News разместила видео с полным интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону.

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