Командировка в Одессу: что делала, говорила и обещала министр Лапутина

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина 15 декабря с рабочим визитом находилась в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Министерство готово сотрудничать с органами исполнительной власти и местного самоуправления Одесской области по вопросам цифровизации ветеранских услуг, — заявила министр.

«Мы готовы сотрудничать в вопросах цифровизации, ведь диджитализация ветеранских услуг является для нас приоритетной. Минветеранов взаимодействует в синергии с Министерством цифровой трансформации Украины. Одним из проектов, который будет полезен Одесской области, является прокладка интернета в сельскую местность, где также проживают ветераны. Это позволит украинским защитникам иметь большую возможность в получении цифровых услуг. Это очень важно, — подчеркнула Юлия Лапутина. – Также мы надеемся, что до конца года заработает Единый реестр ветеранов войны, который будет являться инструментом для систематизации политики и расширения сервисов для ветеранов. Кроме того, в следующем году заработает электронный кабинет ветерана и полноценно запустится онлайн-платформа G2VEI для ветеранского развития и бизнеса».

Как рассказал во время встречи с Лапутиной глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, Одесская область стала пилотной во внедрении проектов цифрового развития регионов.

«Одесская область определена как пилотный проект по цифровизации. Главная задача, которую мы ставим перед территориальными общинами, – овладеть не только теорией, но и практикой для использования всех государственных субвенций, которые сегодня вовлекаются в одесский регион. Это перспективное направление, в котором нам необходимо действовать совместными усилиями», – сказал Сергей Гриневецкий.

Также глава Минветеранов рассказала, что при поддержке ОБСЕ Министерство разработало информационно-справочную систему по санаторно-курортному лечению и психологической реабилитации ветеранов.

«В ней есть весь перечень заведений, которые связывают с Национальной службой здоровья. Также мы имеем амбициозную цель добавить в систему кнопку «букинг», чтобы каждый ветеран мог самостоятельно, обходя все бюрократические процедуры, выбрать заведение, где будет получать услуги», – отметила Юлия Лапутина.

Во время рабочей поездки в Одессу Лапутина, как сообщается на сайте Министерства, почтила память Героев Небесной сотни, возложив цветы к памятному знаку на месте постройки мемориала, который будет расположен на Майдане возле Одесской облгосадминистрации и станет частью проекта «Сады памяти». С проектом создания Сквера Героев Небесной Сотни и сооружения Мемориала «Погибшим за Независимость Защитникам Украины» министр ознакомилась детально.

О своих впечатлениях о поездке Лапутина рассказала одесским журналистам на брифинге.

Как сообщала Одесса News, 6 декабря Министр обороны Украины Алексей Резников посетил Одессу.

Фото: Минветеранов, ООГА

Видео: ООГА

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