Командировка в Одессу: как её провёл министр обороны без военной формы и галстука

6 декабря Министр обороны Украины Алексей Резников посетил Одессу.

Программа пребывания министра оборонного ведомства состояла, в основном, из посещения мероприятий, посвящённых 30-летию Вооружённых Сил Украины.

В 59-м одесском Доме офицеров вместе с председателем Одесской облгосадминистрациии Сергеем Гриневецким Алексей Резников, резко выделяясь от собравшихся внешним видом, принял участие в торжественном собрании личного состава воинских частей Одесского гарнизона и поздравил военных с Днём ВСУ, сообщает пресс-служба ООГА.

В этот же день Резников провёл рабочую встречу с командованием ВМС Украины, где обсудил вопросы развития отечественных ВМС, перспективы их перевооружения и модернизации.

По результатам этой встречи Алексей Резников отметил, что «мы уже внедряем решение Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении развития Военно-Морских сил Украины до 2031 года, которое утвердил Президент. Поэтому в нашем поле зрения — техническое оснащение, морская пехота, наблюдение, разведка, радиоэлектронная борьба в качестве компонентов общенациональной ракетной программы. Для нас очень важно в таких городах, как Мариуполь, Одесса, Очаков, Бердянск иметь мощные военно-морские силы».

Также Алексей Резников посетил Институт военно-морских сил Национального университета «Одесская морская академия». В высшем военном образовательном учреждении Министр ознакомился с особенностями подготовки будущих морских офицеров, осмотрел материальную базу, классы аудитории. В свою очередь, руководство института продемонстрировало методики подготовки на базе новых информационных систем.

Кроме того, на пункте постоянной дислокации 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаил Белинского Министр ознакомился с условиями, в которых учатся, живут и служат морпехи, а также возложил цветы к мемориалу, почтив память павших морских пехотинцев.

«Развитию мощи ВМФ должно быть уделено особое внимание, и я понимаю, как это должно быть. У нас есть огромный рамочный контракт с Британией, а далее нам нужно его наполнять четырьмя контактами по реализации. Как раз это и будет укреплением нашего флота. Поэтому я так много уделяю этому внимания», — сказал Алексей Резников.

Министр Резников встретился с главой Одесской областной государственной администрации Сергеем Гриневецким.

Как сообщала Одесса News, 6 декабря Министр обороны в Одессе на Морвокзале принял участие в торжествах по случаю 30-летия Вооружённых Сил Украины.

Фото: Минобороны, ООГА, АрмiяINFORM

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