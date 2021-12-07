В кромешной тьме и с COVID-разрешением в руке прошли торжества в Одессе в День ВСУ

Вечером 6 декабря в Одессе по случаю 30-летия Вооружённых Сил Украины прошли торжественные мероприятия.

В рамках празднования Дня ВСУ между городами Харьков-Киев-Краматорск-Львов-Одесса-Озёрное Житомирской области был организован телемост. В Харькове в нём участвовал Президент Зеленский, в Одессе — Министр обороны Алексей Резников.

На Морвокзале Резников и командующий Военно-Морскими силами Вооружённых Сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа вручили памятные знаки включения в состав ВМС командиру патрульного катера «Сумы» капитан-лейтенанту Никите Гречухе и командиру патрульного катера Сергею Щербине. Эти патрульные катера типа «Island» были предоставлены Соединёнными Штатами Америки в рамках материально-технической помощи.

Также сертификат на 12 легкобронированных автомобилей Хаммер из рук Алексея Резникова и Алексея Неижпапы получил временно исполняющий обязанности командира 140 центра специального назначения полковник Вадим Пастух.

Во время мероприятия необходимо было соблюдать карантинные ограничения и требования действующего законодательства. Вход на причалы осуществлялся с предъявлением документа, удостоверяющего личность, а также COVID-сертификата о вакцинации или других необходимых документов.

Как сообщала Одесса News, 6 декабря на Морвокзале в Одессе прошёл демонстрационный показ новейших образцов вооружения и военной техники.

Фото: Минобороны, Укринформ, Думская

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