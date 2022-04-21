В Одессе возобновлён приём документов на оформление загранпаспорта

В Центре предоставления административных услуг Одесского городского совета возобновлён приём документов на оформление паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Документы на получение указанных административных услуг принимаются исключительно по предварительной записи в электронную очередь.

Запись можно осуществить через терминалы самообслуживания в помещении Центра админуслуг (улица Косовская, 2Д) или на официальном сайте Департамента предоставления административных услуг.

График приёма граждан: понедельник — суббота с 10:00 до 17:00.

Вклеивание в паспорт гражданина Украины (образца 1994 года) фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста пока не осуществляется.

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